В Севастополе могут рухнуть еще две подпорные стены

В Севастополе после шторма и сильных ливней усугубилась ситуация с аварийными подпорными стенами над домами №№ 9 и 11 по улице Володарского. Жильцы с просьбой решить проблему обращались к властям еще четыре года назад, пишет ForPost.

Сейчас камни летят на головы людей, сползают грядой во двор и на крыши сараев. В подпорной стене уже зияют дыры, и люди боятся, что находящееся наверху здание горсуда скоро тоже съедет к ним во двор.

Первый раз с просьбой решить проблему жильцы дома обратились к властям четыре года назад.

Недавно они снова обратились с этим же вопросом — и получили ответ от департамента городского хозяйства. Оказалось, что аварийные объекты не относятся к собственности города и не имеют балансодержателя, поэтому ремонтировать их некому.

Как пояснили ForPost в горхозе, сотрудники ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» выезжали на место и установили факт разрушения подпорной стены, после чего департамент направил информацию в ДИЗО и ГКУ «Фонд государственного имущества».

«После включения в реестр собственности города и постановки на баланс учреждением будет разработано техническое задание на капитальный ремонт подпорной стены по адресу: ул. Володарского, 9, 11», — уточнили в горхозе.

Напомним, в Севастополе недавно обвалилась подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского.

Ольга Сурикова