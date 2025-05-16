В Севастополе могут появиться свои правила для электросамокатов — но не раньше Москвы

В Севастополе готовы разработать собственные правила для пользователей электросамокатов — но только после того, как будет принят федеральный закон. Об этом заявил ForPost депутат заксобрания города Вячеслав Камзолов.

«После принятия федерального закона, который сейчас готовят, можем заняться соответствующим региональным», — сказал он на заседании комитета по городской инфраструктуре.

Одна из главных проблем при введении норм и штрафов — невозможность выявить нарушителей. «Номеров как таковых нет. Процедура фиксации нарушений станет одной из самых сложных», — признал Камзолов.

Депутат Павел Харламов привёл статистику: в 2024 году в России зарегистрировано почти 4 тысячи ДТП с участием самокатов — это на 47% больше, чем годом ранее. Пострадали более 4 тысяч человек, треть из них — дети. Почти треть аварий произошла на тротуарах и в пешеходных зонах.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сначала провести эксперимент по регулированию самокатов в Москве, а уже затем — учитывать опыт других регионов, включая Севастополь. Тем временем в других городах ограничения уже действуют. В Петербурге — десятки зон с пониженной скоростью или полным запретом движения и парковки. В Москве за езду вдвоём на самокате уже штрафуют — до 100 тысяч рублей.

Минтранс готовит поправки к ПДД, по которым самокатчики официально станут водителями транспортных средств. Закон о штрафах Госдума приняла в первом чтении ещё в июне прошлого года. Севастополь тоже не остался в стороне — наезды самокатчиков на пешеходов случались и здесь. Поэтому власти готовы использовать столичный опыт. Вопрос в сроках.

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Дмитрий Островский

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