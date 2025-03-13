Минтранс готовит поправки к ПДД для электросамокатчиков

Минтранс РФ разрабатывает поправки к ПДД, которые ужесточат требования к пользователям электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Главное нововведение – СИМ по статусу приравняют к транспортным средствам, а их водителей обяжут останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД и проходить тест на опьянение.

Кроме того, вводятся следующие запреты для водителей СИМ:

• Ездить вдвоем или втроем на одном электросамокате.

• Требовать от пешеходов уступить дорогу, в том числе, сигналить.

• При сближении с пешеходом превышать скорость в 10 км/ч.

За нарушение ПДД водителям СИМ будут грозить штрафы. Также предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей за пьяное вождение электросамоката.

Напомним, что за девять месяцев 2024 года в России произошло почти 4 тысячи ДТП с участием СИМ. Это на 47,2% больше, чем за такой же период 2023 года.