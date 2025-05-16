Музей обороны Севастополя подготовил большую программу на Всероссийскую акцию «Ночь музеев»

Акция пройдет 17 мая
На трех объектах Музея обороны Севастополя (Малаховом кургане, Сапун-горе, ретрокинотеатре «Украина») в вечернее время будут развернуты интерактивные площадки, экскурсии, мастер-классы, спектакль, концерты, кинопоказ и многое другое.
Вход свободный!
Самой масштабной площадкой «Ночи музеев» станет Малахов курган.
С 16:00 до 22:00 на территории мемориального комплекса развернутся интерактивные точки и тематические зоны с участием реконструкторов, посвященные периодам Первой мировой, Крымской, Великой Отечественной войн и СВО.
Интерактивные площадки разбиты на 4 периода:
Первая мировая война:
— «Полевой лагерь Российской императорской армии 1914»
Крымская война:
— Свечная мастерская
— Школа каллиграфии
— Фотозона «Пост часового XIX в.»
— Русский лагерь
— Мастер-класс по набиванию рисунка на платок
— Мастер-класс по росписи деревянных магнитов
— Мастер-класс по лепке из глины
— Мастер-класс по созданию куклы-мотанки
— Чеканка монет
— Литье пуль
— Кегли и городки
— Мастер-класс «Наложение гипса на руку манекена»
— Выставка оружия Крымской войны
— Школа каллиграфии
Великая Отечественная война:
— Полевой лагерь береговой артиллерии ЧФ 1941-1942 гг.
— Интерактивная выставка «Оружие Побед»
— Выставка трофеев вермахта
— Медицина войны
— Фотозона «Мотоцикл»
— Школа юного иллюстратора
— Узел связи РККА
— Полевой медсанбат
— Мастер-класс «Гипсовый сувенир»
— Саперное дело
СВО:
— Выставка «СВО: вооружение армии России и трофеи»
— Выставка «ZOV сердец»
— Выставка «Оружие Великой Отечественной войны»
В рамках акции вниманию посетителей будут представлены уникальные выставки:
— «В авиации надо соображать…»
— «За службу и храбрость»
А также вас ждут показательные выступления служебных собак.
Каждый час с 16:00 до 22:00 гости мероприятия смогут посетить исторический экскурс «История одного экспоната», где они узнают о четырёх уникальных предметах из фондов Музея обороны Севастополя:
— Модель корабля «Святой Константин»
— Солдатская шинель
— Икона Святого Николая
— Копия картины Ивана Константиновича Айвазовского «Малахов курган».
С 16:00 до 22:00 для посетителей мероприятия будет организована масштабная концертная и театральная программа:
16:00–17:00 Концерт песен военных лет от Культурного комплекса «Корабел»
17:00–18:00 Концертная программа ансамбля «Подворье» Крымской государственной филармонии
18:00–19:00 Спектакль «Вкус медной проволоки» в исполнении Театра юного зрителя
19:00–20:00 Концерт коллективов Волонтёрского движения «Патриоты России» Республики Крым
20:00–21:00 Концерт эстрадно-духового оркестра Центра народного творчества
🔷 Мемориальный комплекс «Сапун-гора» будет встречать посетителей до 22:00.
🔸Бесплатные экскурсии «Память о героях» по Диораме «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.» для всех желающих пройдут с 18:00 до 22:00. В нижнем зале музея размещаются фондовые предметы, рассказывающие о двух периодах – обороне (1941–1942 гг.) и освобождении города (1944 г.). В витринах представлены документы, фотографии, личные вещи и трофеи, принадлежавшие нашим героям. В верхнем экспозиционном зале гостей познакомят с историей создания живописного полотна, расскажут о его авторах и об участниках сражений, которые позже позировали художникам для создания легендарного произведения.
🔷 В ретрокинотеатре «Украина» в 15:00 состоится показ документального-игрового фильма «Осаждённые».
Вход свободный.