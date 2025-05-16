Музей обороны Севастополя подготовил большую программу на Всероссийскую акцию «Ночь музеев»

Акция пройдет 17 мая

На трех объектах Музея обороны Севастополя (Малаховом кургане, Сапун-горе, ретрокинотеатре «Украина») в вечернее время будут развернуты интерактивные площадки, экскурсии, мастер-классы, спектакль, концерты, кинопоказ и многое другое.

Вход свободный!

Самой масштабной площадкой «Ночи музеев» станет Малахов курган.

С 16:00 до 22:00 на территории мемориального комплекса развернутся интерактивные точки и тематические зоны с участием реконструкторов, посвященные периодам Первой мировой, Крымской, Великой Отечественной войн и СВО.

Интерактивные площадки разбиты на 4 периода:

Первая мировая война:

— «Полевой лагерь Российской императорской армии 1914»

Крымская война:

— Свечная мастерская

— Школа каллиграфии

— Фотозона «Пост часового XIX в.»

— Русский лагерь

— Мастер-класс по набиванию рисунка на платок

— Мастер-класс по росписи деревянных магнитов

— Мастер-класс по лепке из глины

— Мастер-класс по созданию куклы-мотанки

— Чеканка монет

— Литье пуль

— Кегли и городки

— Мастер-класс «Наложение гипса на руку манекена»

— Выставка оружия Крымской войны

— Школа каллиграфии

Великая Отечественная война:

— Полевой лагерь береговой артиллерии ЧФ 1941-1942 гг.

— Интерактивная выставка «Оружие Побед»

— Выставка трофеев вермахта

— Медицина войны

— Фотозона «Мотоцикл»

— Школа юного иллюстратора

— Узел связи РККА

— Полевой медсанбат

— Мастер-класс «Гипсовый сувенир»

— Саперное дело

СВО:

— Выставка «СВО: вооружение армии России и трофеи»

— Выставка «ZOV сердец»

— Выставка «Оружие Великой Отечественной войны»

В рамках акции вниманию посетителей будут представлены уникальные выставки:

— «В авиации надо соображать…»

— «За службу и храбрость»

А также вас ждут показательные выступления служебных собак.

Каждый час с 16:00 до 22:00 гости мероприятия смогут посетить исторический экскурс «История одного экспоната», где они узнают о четырёх уникальных предметах из фондов Музея обороны Севастополя:

— Модель корабля «Святой Константин»

— Солдатская шинель

— Икона Святого Николая

— Копия картины Ивана Константиновича Айвазовского «Малахов курган».

С 16:00 до 22:00 для посетителей мероприятия будет организована масштабная концертная и театральная программа:

16:00–17:00 Концерт песен военных лет от Культурного комплекса «Корабел»

17:00–18:00 Концертная программа ансамбля «Подворье» Крымской государственной филармонии

18:00–19:00 Спектакль «Вкус медной проволоки» в исполнении Театра юного зрителя

19:00–20:00 Концерт коллективов Волонтёрского движения «Патриоты России» Республики Крым

20:00–21:00 Концерт эстрадно-духового оркестра Центра народного творчества

🔷 Мемориальный комплекс «Сапун-гора» будет встречать посетителей до 22:00.

🔸Бесплатные экскурсии «Память о героях» по Диораме «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.» для всех желающих пройдут с 18:00 до 22:00. В нижнем зале музея размещаются фондовые предметы, рассказывающие о двух периодах – обороне (1941–1942 гг.) и освобождении города (1944 г.). В витринах представлены документы, фотографии, личные вещи и трофеи, принадлежавшие нашим героям. В верхнем экспозиционном зале гостей познакомят с историей создания живописного полотна, расскажут о его авторах и об участниках сражений, которые позже позировали художникам для создания легендарного произведения.

🔷 В ретрокинотеатре «Украина» в 15:00 состоится показ документального-игрового фильма «Осаждённые».

Вход свободный.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города