В Севастополе могут появится свои комментаторы по регби

Один из активных участников регбийного сообщества Севастополя Роман Вернигоров стал участником проекта Федерации регби России по обучению комментаторов по регби.

Корреспондент «Севкора» поинтересовался у Романа, как проходит обучение и что нужно, чтобы стать комментатором.

Роман, расскажите, что за конкурс, в котором вы участвуете?

Я участвую в конкурсе регбийных комментаторов «Регбийный комментаторский интенсив», который проводится под патронатом Федерации регби России. Узнал о нем случайно, прочитав объявление в популярном издании Rager.info, после чего в последний день отправил заявку. Позже со мной связались и прислали задания для первого этапа. Так я стал участником этого проекта.

Почему вы выбрали именно регби для комментирования?

Регби выбрал для комментирования потому что это мой любимый спорта, которым я занимаюсь около 10 лет. Мне нравится играть в регби, мне нравится его смотреть и вот это увлечение переросло в новое хобби.

Вы уже комментировали какие-нибудь игры? Что нужно, чтобы начать комментировать?

Пока серьезные игры не комментировал, но я уже прошел обучение, там познакомился с другими ребятами, которые хотят комментировать, и мы сейчас работаем в закрытых группах, чтобы отслушивать друг друга. Плюс я уже несколько отрывков прокомментировал в рамках интенсивна – один в эфире и один оффлайн.

Чтобы начать комментировать нужно большое желание – это не то дело, которым можно сходу заниматься. Тут нужно много учиться. Даже те люди, которые профессионально комментируют другие виды спорта не смогут сразу перейти, например, с хоккея, на регби из-за разной специфики и ритма игры.

Для профессионального комментирования необходимо хорошо разбираться во многих процессах игры, например, понимать команды судьи, разбираться в нюансах правил, которых действительно очень много. Половина тех, с кем я учусь – это профессиональные комментаторы из других видов спорта.

Расскажите поподробней, что это за конкурс, что там нужно делать, какие этапы вы уже прошли и что нужно будет пройти дальше?

Пришлось пройти несколько этапов. На первый этап допускались все. На втором этапе отсеялась где-то половина, там нужно было записать 5 минут комментирования любого регбийного матча. Я выбрал концовку легендарного матча ЮАР – Япония, где Япония впервые выиграла топ-команду мирового уровня.

После этого этапа нас утвердили, добавили в определенный Telegram-канал, где размещены лекции. Лекторы были очень профессиональные и известные в регбийном мире, например, Антон Хализов, Николай Саприн или Юрий Платика, который является директором по коммуникациям Федерации регби России и руководителем проекта. Мы с ними очень полезно пообщались в прямом эфире.

Также мы пообщались с именитыми судьями, которые посветили нас в разные тонкости. Кстати, один из участников комментаторского нашего пула – это Артур Каптюх, один из топовых отечественных арбитров.

Нас учили готовится к матчу, где искать информацию. Далее, под руководством Юрия Платика мы комментировали небольшие кусочки по 5 минут. Я немного растерялся, поскольку был первым в тот день, да и чувствовалась нехватка опыта. Но Юрий дал мне очень полезную обратную связь. Буду работать над этим.

Как считаете, нужно ли комментирование региональных соревнований? Нужно ли учить севастопольских ребят комментировать игры по регби?

Комментирование региональных соревнований я считаю нужным. Эта та практика, которую получают люди перед тем, как уходить на профессиональный уровень.

Все-таки в региональных соревнованиях другой темп, плюс у нас много детских соревнований и не всегда родители понимают, что происходит на поле. С комментариями смотреть регби намного интересней, этот процесс добавляет медийности, добавляет интерес к игре.

Если мы хотим развивать что-то свое, то конечно надо учить наших севастопольских ребят. Своих судей, своих комментаторов, пусть даже не профессионального уровня. Один человек — это мало.

Беседовал Дмитрий Островский

Напомним, севастопольские регбийный судьи подтвердили свои категории.