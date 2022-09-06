«Он был настоящим патриотом России»: севастопольцы рассказали, почему выбирают ЛДПР

В Севастопольском отделении ЛДПР продолжается общероссийский прием в партию, посвященный Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому

На днях ряды Севастопольского отделения пополнились новым членом – жителем города-героя – Борисом Дюскиным.

«Всегда поддерживал и разделял взгляды Владимира Вольфовича Жириновского. Он был настоящим патриотом России. Страна действительно потеряла незаурядную личность. Жириновский всегда был за народ, за простых людей. Вот доверили бы ему пост министра образования, он бы в стране навел порядок!» — считает Борис Дюскин.

А мы напоминаем, что вступившие в партию в рамках общероссийского проекта, который длится с 1 июля по конец декабря, получат памятные подарки и специальный отличительный знак с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским.

Чтобы присоединиться к команде партийцев, можно выбрать один из двух вариантов:

1-ый — перейти на сайт ldpr.ru/registration и заполнить заявление дистанционно;

2-ой — прийти в Севастопольское отделение ЛДПР на Большой Морской, 32 с 10.00 до 17.00 и заполнить заявление на месте. При себе иметь паспорт и две фотографии 3Х4 на матовой бумаге.

Кристина Ветер