В Севастополе могут появиться полосы для электросамокатов

Об этом пишет издание ForPost.

Сейчас в Севастополе эксплуатируется порядка 900 самокатов. Это число может возрасти до 1500.

Проблему электросамокатов подняли на заседании клуба законодателей городов федерального значения, в котором участвовали и депутаты от Севастополя.

Депутат Вячеслав Камзолов отметил, что среди инициатив – выделение отдельных полос для самокатчиков.

«Будем пытаться интегрировать схему их размещения в правила благоустройства», — отметил Камзолов.

Отметим, что проблема регулирования использования самокатов сегодня в Севастополе стоит очень остро, так как уже был смертельный случай, связанный с наездом на пешехода, а также случай серьезного травмирования.

Ряд европейских городов, в частности, Париж в принципе запретили использование электросамокатов на улицах города.

Дарья Тимофеева

Фото: sevastopol.su