Севастопольские парламентарии предложили создать универсальный туристический портал Юга России

Такую инициативу на заседании профильного комитета 39-й конференции Южнороссийской парламентской ассоциации озвучил вице-спикер заксобрания Илья Журавлев.

«Для организации туристической поездки и нахождения туристов на месте пребывания требуется обобщение и систематизация большого объема данных. Необходимы сведения от органов власти, правоохранительных, экстренных служб, о транспорте, достопримечательностях, объектов культуры, каких-то особенностей региона. Поэтому крайне актуальна единая система информирования и оповещения туристов — некий ресурс, где собраны все эти сведения. Появление подобной системы будет способность повышению информированности, созданию канала обратной связи и, как следствие, увеличению турпотока в регион», — пояснил вице-спикер.

Уже подготовлено соответствующее обращение заксобрания Севастополя к министерству экономического развития РФ по вопросу совершенствования системы информирования и оповещения туристов, пребывающих в Южный федеральный округ.

Также Журавлев рассказал о предложениях других парламентов: «Наши крымские коллеги подняли вопрос о возникшем правовом пробеле в законодательстве в части подготовки лиц старше 18 лет в бюджетных учреждениях системы физической культуры и спорта. Предлагается сохранить возможность продолжения занятий после совершеннолетия для полноценного обеспечивания формирования спортивного резерва страны».

Кроме того, вице-спикер отметил инициативу Астраханской области с предложением включить регион в эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах.

«Севастополь как город чрезвычайно привлекательный для туристов, конечно, постоянно сталкивается с вопросами размещения большого числа гостей, особенно в летний сезон. Мы всегда с большим вниманием изучаем опыт соседей в данной области», — заключил парламентарий.

По материалам пресс-службы заксобрания Севастополя

Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя