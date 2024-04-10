В Севастополе могут появится отдельные парковочные места для участников СВО

Депутаты заксобрания Севастополя одобрили проект федерального закона, который выделяет отдельные парковочные места на платных парковках для участников СВО и членов их семей.

Проект закона о праве ветеранов спецоперации и членов их семей на бесплатную парковку в зонах платного парковочного пространства внесен в Госдуму еще в феврале этого года.

Пока в городском парламенте не знают, как точно будут выделятся такие места, но предположили, что дептранс Севастополя введет новые обозначения, которые будут нанесены на платной парковке по аналогии с местами для инвалидов.

Напомним, дептранс Севастополя добился снятия всех ограничений, не позволявших штрафовать автовладельцев за неоплаченную парковку в центральной части города и Балаклаве.

Система платных парковок заработала в Севастополе с 1 июня 2021 года в двух местах: в исторической части Ленинского района и в Балаклаве. По заверениям городских властей, общее количество платных парковочных мест порядка тысячи– это 976 в центральной части города и 78 в Балаклаве.