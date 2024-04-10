Севастопольцы самые дисциплинированные плательщики по кредитам в России

Севастополь занял первую строчку в рейтинге регионов России по доле просроченной задолженности населения, сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

В нашем городе лишь 1,8% кредитов имеют просроченную задолженность. Тем не менее аналитики отмечают, что в Севастополе в целом мало берут кредитов.

На всех жителей города ссудная задолженность составляет всего 160 тыс. руб.

Также среди лидеров по платежной дисциплине представлены: Санкт-Петербург (2,25%), Ненецкий автономный округ (2,33%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,34%) и Чукотский автономный округ (2,44%). Таким образом, среди регионов с низкой долей просрочки преобладают северные регионы и крупные федеральные города, то есть субъекты РФ с как правило высокими зарплатами.

Самая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом сохраняется у Республики Ингушетия (11,8%). Республика Ингушетия характеризуется высокой долей просрочки уже достаточно давно.

Напомним, в Севастополе один из самых низких процентов закредитованности населения.