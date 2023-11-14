В Севастополе могут начать выплачивать региональный маткапитал за первого ребенка

Сегодня в ходе заседания Заксобрания Севастополя от депутатов к правительству города поступило предложение рассмотреть возможность выплаты регионального материнского капитала за рождение уже первого ребенка.

Депутат Сергей Лисейцев, поднимая вопрос о необходимости внесения такой поправки в бюджет Севастополя, отметил, что в 2022 году в городе на 246 детей родилось меньше, чем в 2021 году. По итогам рождаемости за 2023 год показатель упадет на 700 детей. В городе смертность превышает рождаемость.

На что новоназначенный первый заместитель губернатора Севастополя Алексей Парикин назвал данное предложение актуальным, особенно в связи с происходящими процессами в стране. Он выразил уверенность, что эта мера будет реализована в Севастополе.

«Я, как финансист, просчитаю, сколько нам нужно денег. Прекрасно понимаю, что демография у нас должна быть на первом месте. Не буду рассказывать, какие события сейчас происходят. Но нам нужны крепкие, умные и сильные и патриотичные дети. Поэтому данный вопрос рассмотрим и примем решение. Я думаю, что положительное», — подчеркнул Парикин.

Ольга Сурикова