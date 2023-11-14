Журавлев: Сегодня Заксобрание Севастополя впервые в истории согласовывает кандидатуру первого замгуберантора

Политика
14-11-2023
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Во время представления в Заксобрании Севастополя кандидатуры Алексея Парикина на должность первого заместителя губернатора лидер фракции ЛДПР в городском парламенте Илья Журавлев заметил историческую важность данного решения.

«Сегодня знаковое событие в истории Севастополя. Мы впервые за всю историю Законодательного собрания Севастополя согласовываем первого заместителя губернатора. Очевидно, что это накладывает на кандидатуру дополнительную степень ответственности, создает более широкую зону вовлеченности в управление государственными делами», — заявил в своем выступлении глава фракции ЛДПР в Заксобрании Севастополя Илья Журавлев.

Большинство депутатов Заксобрания проголосовали за назначение Алексея Парикина на должность первого заместителя губернатора Севастополя.

4 февраля 2020 год Заксобрание Севастополя приняло поправки в устав города о введении должности первого заместителя губернатора.

Ранее должности первого замгубернатора в Севастополе не было предусмотрено, и, чтобы ввести ее, нужно было внести изменения в устав города. Сделать это можно только с одобрения депутатов законодательного собрания Севастополя.

Ольга Сурикова

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