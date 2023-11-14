В правительстве Севастополя скептически настроены на счет строительства детского сада в Хмельницком

Шумиха вокруг судьба детского садика в селе Хмельницком не утихает. Сегодня в ходе сессии Заксобрания первый вице-губернатор Алексей Парикин поставил под сомнение целесообразность его строительства там.

Напомним, ранее жители села Хмельницкое выступили против сноса здания бывшего детского сада ради строительства на этом месте жилья для сотрудников агрофирмы «Золотая балка». Депутат Вячеслав Горелов отметил, что, по его данным, по состоянию на 3 октября, 74 ребенка из близлежащих сел смогут посещать этот детский сад.

На что Парикин заверил, что изменять целевое назначение земельного участка уже не планируется. Но, по его сведениям, на садик в этом районе претендуют меньше десяти детей.

«Землю в Севастополе нужно использовать рационально. Прислушиваясь к мнению жителей, менять вид разрешенного участка мы не будем, оставим, как есть. Но я бы подумал о развитии данного направления, даже о строительстве нового детского сада нужно подумать, так как там есть всего лишь 8 детей в данном населенном пункте», — считает вице-губернатор.

Ольга Сурикова