Заксобрание Севастополя утвердило Парикина на должность первого зама Развожаева

Сегодня в ходе сессии Заксобрания Севастополя Алексей Парикин утвержден депутатами на должность первого заместителя губернатора, передает корреспондент «Севкора».

Представляя кандидатуру своего зама, Михаил Развожаев подчеркнул, что он работает с ним в команде с самого первого дня и координирует, в том числе, межведомственное взаимодействие.

«Он курировал разные направления. Сегодня перед нами стоит этап перехода к стратегическому планированию, который связан с разработкой новой стратегии и принятии Генплана, который я, надеюсь, мы примем в следующем году. Поэтому нужен человек в команде, который координирует межведомственное взаимодействие для реализации многочисленных проектов и задач федерального уровня», — заявил Развожаев.

Ольга Сурикова