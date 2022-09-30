В Севастополе мобилизованные за неделю заключили более 60 браков

В Севастополе за последнюю неделю значительно увеличилось количество заключенных браков. В правительстве пояснили это активизацией по регистрации отношений с мобилизованными. Об этом говорится в официальной группе правительства города сети «ВКонтакте».

«61 брак с мобилизированными военнослужащими зарегистрирован в Севастополе за неделю», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что именно столько пар решили воспользоваться возможностью скрепить свой союз в день подачи заявления.

Такие браки в Севастополе начали регистрировать с 22 сентября 2022 года.

«Теперь этих защитников будут ждать уже законные жены», — подчеркнули в правительстве.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации.

Ольга Сурикова