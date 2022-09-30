Первый замглавы ВГА Херсонской области погиб во время ночного обстрела

Сегодня, 30 сентября, во время ночного удара ВСУ погиб первый замглавы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев, сообщил член ОП РФ Александр Малькевич.

Отмечается, что Катеринчев был боевым офицером, кавалером трех орденов Мужества.

Он проработал на должности полтора месяца.

До назначения он в течение 25 лет проходил военную службу в пограничных войсках и в подразделениях ФСБ, после этого работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Также уточняется, что били именно по комнате, в которой жил погибший.

Напомним, 16 сентября при взрыве в своем кабинете погиб Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

Ольга Сурикова