В Севастополе на мокрой дороге столкнулись два Mercedes

Пострадали два пассажира

В Севастополе вечером, 28 ноября, произошло столкновение двух автомобилей на автодороге Симферополь-Бахчисарай- Севастополь. ДТП произошло в 19:40.

«Водитель 1991 года рождения, управляя легковым автомобилем Mercedes Benz, не учел состояние дорожного покрытия после осадков, потерял контроль над управлением транспортного средства и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mercedez Vito», — сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

В ДТП пострадали два пассажира автомобиля Mercedez Vito, доставлены в городскую больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Ольга Сурикова