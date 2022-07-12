В Севастополе месяцами никто не убирает свалки

В Гагаринском и Нахимовском муниципалитетах мусорные свалки не убираются месяцами. Об этом общественники рассказали телеканалу «НТС».

Одна из них находится возле дома по проспекту Героев Сталинграда, 60.

«Эта свалка находится здесь с ноября 2021 года. Неоднократно мы писали и в Департамент городского хозяйства, и в Гагаринский муниципалитет, но кроме как отписок и отмазок, мы ничего не получили. Если вы посмотрите внимательно на эту свалку, вы найдёте здесь ёлки с Нового года, и мусор бытовой, и всё, что только хотите», — рассказал руководитель регионального представительства Национального комитета экологической безопасности Валерий Стрюков.

Похожая ситуация и в Нахимовском районе, например, на мусорных площадках на улице Мореходной и в районе Сливового тупика возле гаражного кооператива «Молодёжный».

«По всем нормативным документам, которые есть – это Закон Российской Федерации, 89-й Закон – говорится о том, что в радиусе 10 метров производится ежедневная саночистка, санобработка мусорной площадки. Здесь мы видим, что этот мусор не вывозится неделями и месяцами. Весь этот мусор сваливается в балку, и оттуда впоследствии попадает в море», — отмечает Стрюков.

Интересно, что по информации, указанной на официальном сайте регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «БГС», компания отвечает только за вывоз мусора из контейнеров, а уборку самой площадки должен организовать собственник соответствующего земельного участка либо муниципалитет.

Эту информацию подтвердили в Нахимовском муниципальном образовании.

«Это моя обязанность. Мы с начала года несанкционированных свалок удалили на 5 миллионов рублей. Попросили дополнительное финансирование, нам Департамент городского хозяйства согласовал это в июне. В первых числах июля мы вышли на торги. Сейчас ждём оператора. До конца года у нас достаточная сумма, нам точно хватит. Надо определиться с оператором, и после этого мы это всё дело вывезем», — рассказал глава Нахимовского района Сергей Лазарев.

Напомним, что в начале июля на встрече представителей муниципалитетов с депутатами Заксобрания Севастополя народные избранники отмечали, что в соответствии с действующим законодательством органы самоуправления не могут заниматься проблемами обращения мусора. Единственный кто может это делать — региональный оператор по обращению с ТКО.

Дмитрий Островский