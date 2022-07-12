Россия прекратила поставки газа по «Северному потоку»

Пока только до 21 июля

Поставки газа по «Северному потоку» остановились в 7 утра 11 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на данные оператора магистрали.

Газопровод является основным маршрутом экспорта топлива из Россию в Европу. Поставки с 11 до 21 июля будут временно прекращены из-за проведения планового ежегодного технического обслуживания.

Ранее в Германии уже высказывали свои опасения, что Россия и «Газпром» могут под предлогом летнего технического обслуживания газопровода полностью прекратить поставки топлива в Германию. Такая ситуация, по мнению представителей немецкого кабмина, зимой может спровоцировать в стране энергетический кризис.

Напомним, Украина 9 июля отключила Запорожскую область от газоснабжения.

Ольга Сурикова