Крымчанин Алексей Аврамченко погиб на Украине

Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии по военно-политической работе полковник Алексей Аврамченко погиб во время специальной военной операции на Украине, сообщает издание «ForPost», со ссылкой на подполковника запаса Сергей Ченнык.

«Мой выпускник, один из лучших. Выпускник Симферопольского ВВПСУ полковник Алексей Аврамченко во время боевых действий погиб 9 июля. Вечная память нашему боевому товарищу!», — цитирует издание пост Сергея Ченныка, размещенный им в соцсети «ВКонтакте».

В беседе с «ForPost» Сергей Ченнык сказал, что получил страшное известие от общего друга, также военнослужащего.

По его информации, Алексей Аврамченко попал под обстрел недалеко от Херсона и умер от потери крови. Похоронят погибшего скорее всего в родном Симферополе.

Дарья Тимофеева

Фото: социальная сеть «Вконтакте»