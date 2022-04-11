В Севастополе меньше всего просроченных кредитов в России

Севастополь занял первую строчку в рейтинге регионов нашей страны с наименьшей долей просроченных кредитов, сообщают РИА Новости.

В прошлом году ситуация с платежной дисциплиной российских заемщиков улучшилась в 80 из 85 регионов. Самая низкая доля просроченных кредитов характерна для Севастополя, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, самая высокая — для Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ингушетии. Смотрите.

На 1 марта в Севастополе только 1, 87 % кредитов были просрочены, а средняя задолженность на душу экономически активного населения в городе-герое составила 126 тыс. руб.

Эксперты подчеркивают, что на уровень просрочки влияет количество выданных кредитов. В регионах с большим количеством оформленных кредитных продуктов уровень платежной дисциплины выше. Платежеспособные заемщики формируют спрос на кредиты, а высокий уровень зарплат позволяет им своевременно расплачиваться по долгам.

Напомним, Севастополь занял 25 строчку в рейтинге регионов России по качеству жизни по итогам 2021 года, потеряв 6 позиций по сравнению с 2020 годом, сообщается в исследовании агентства РИА-Рейтинг.

Лучшими в рейтинге регионов по-прежнему являются: Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 75 (возможный минимум – 1, возможный максимум – 100). Самый высокий рейтинговый балл у Москвы – 81,4, у Санкт-Петербурга – 80,2 и Московской области – 75,9.

Дмитрий Островский