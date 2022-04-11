Севастопольские ватерполисты взяли серебро на Первенстве России среди юношей до 14 лет

Юношеская сборная Севастополя по водному поло завоевала серебряную медаль Первенства России среди юношей до 14 лет, сообщила в своих социальных сетях Федерация водного поло Севастополя.

Соревнования проходили в Астрахани с 5 по 9 апреля, участие приняли 8 команд из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Сургута, Астрахани.

В упорной борьбе наша сборная обыграла сборную Республики Татарстан, команды из Санкт-Петербурга и Астрахани, однако, уступила ребятам из спортивной школы олимпийского резерва № 7 из Москвы, которые и стали обладателями первого места. Тренируют севастопольских ребят Вадим и Лев Кебало.

Призовые места распределились следующим образом:

1 место — СШОР 7 «Радуга», Москва;

2 место — Сборная Севастополя;

3 место — Сборная Республики Татарстан.

В федерации поблагодарили управление по делам молодежи и спорта Севастополя, Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя и ГБУ «СШОР № 1» за материальную, финансовую и моральную поддержку команды и водного поло в целом.

Напомним, команда из спортивной школы олимпийского резерва № 1 заняла третье место в финале Всероссийских соревнований «Золотой мяч» по водному поло среди юношей и девушек до 13 лет, который проходил с 17 по 22 мая 2021 года в Туапсе.

Фото: официальный аккаунт Федерации водного поло Севастополя в социальной сети ВКонтакте.

Дмитрий Островский