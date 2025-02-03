В Севастополе мать вместе с сожителем истязала детей

В Севастополе мать и ее сожитель обвиняются в групповом истязании детей, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Установлено, что 29-летняя мать троих малолетних детей с проживающим совместно 32-летним мужчиной с января 2022 года систематически избивали малышей, лишали их пищи, причиняя физические и психические страдания. Дети не посещали учреждения дошкольного образования, в связи с чем значительно отставали в развитии от своих сверстников.

О противоправных действиях сожителей стало известно 24 июня 2024 года, когда старшая 9-летняя девочка после очередных побоев сумела выбежать в подъезд дома. Соседи обнаружили у нее травмы головы и сообщили об этом в правоохранительные органы.

Органом предварительного следствия также предъявлено обвинение женщине в неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей, а мужчине в угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции, прибывших в квартиру в целях обеспечения правопорядка. Обвиняемым избрана мена пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время дети находятся под опекой, им оказана всесторонняя помощь.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Ольга Сурикова

Фото: shedevrum.ai