В теракте в Москве тяжело ранен основатель батальона в ДНР 

В результате теракта в московском ЖК «Алые Паруса» пострадал глава федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян
По данным из отрытых источников, Саркисян возглавлял Федерацию бокса ДНР и являлся основателем одного из добровольческих батальонов в зоне СВО».
Как пишут другие источники, Саркисян сейчас в реанимации одной из столичных больниц. Предварительно, у него черепно-мозговая травма, контузия и ожоги. Сейчас его состояние оценивается как тяжёлое. За его жизнь борются врачи. Двое его охранников доставлены в другие медучреждения Москвы.
Предварительно, радиоуправляемое СВУ могло быть заложено над потолком.
В столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР) сообщили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, не уточнив квалификацию события.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова