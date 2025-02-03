В теракте в Москве тяжело ранен основатель батальона в ДНР 

Россия
03-02-2025

В результате теракта в московском ЖК «Алые Паруса» пострадал глава федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян

По данным из отрытых источников, Саркисян возглавлял Федерацию бокса ДНР и являлся основателем одного из добровольческих батальонов в зоне СВО».

Как пишут другие источники, Саркисян сейчас в реанимации одной из столичных больниц. Предварительно, у него черепно-мозговая травма, контузия и ожоги. Сейчас его состояние оценивается как тяжёлое. За его жизнь борются врачи. Двое его охранников доставлены в другие медучреждения Москвы.

Предварительно, радиоуправляемое СВУ могло быть заложено над потолком.

В столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР) сообщили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, не уточнив квалификацию события.

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Ольга Сурикова