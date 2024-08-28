В Севастополе мать ударила ножом в живот свою дочь

В Севастополе пожилой женщине грозит уголовное дело за ножевое ранение своей дочери, сообщает пресс-служба городского УМВД,

В ходе бытового конфликта пожилая женщина ударила ножом в живот своей дочери, чем нанесла ей тяжкий вред здоровью.

Полицией установлено, что 53-летняя местная жительница после развода с мужем переехала жить в квартиру к 74-летней матери. Между женщинами постоянно возникали бытовые конфликты, дочь начала выпивать и жить на пенсию матери. В ходе очередной ссоры, на эмоциях пенсионерка схватила лежавший на кухонном столе нож и ударила дочь в живот.

В виду ее раскаяния, с нее взяли подписку о невыезде.

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Ольга Сурикова