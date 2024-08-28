В Севастополе госорганы оштрафованы за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан

В Севастополе должностные лица госорганов оштрафованы на 75 тыс. рублей за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан

В первом полугодии 2024 года в Севастополе прокуроры провели 9 проверок на данном направлении. Были выявлены нарушения, выразившиеся в несоблюдении сроков предоставления ответов на обращения граждан и юрлиц либо сроков уведомления о перенаправлении жалоб для рассмотрения в иные органы и ведомства. Также были факты непредоставления вообще ответов или ответов не на все обращения.

Самыми грубыми нарушителями оказались чиновники и работники в ДИЗО, Госжилнадзоре Севастополя, капстрое, управления спорта, госинспекции труда, в службе судебных приставов, органов внутренних дел.

По итогам проведенных проверок прокуроры внесли 9 представлений об устранении нарушений закона. Возбуждены 18 дел об админправонарушениях.

23 должностных лица привлечены к дисциплинарной либо административной ответственности. Общая сумма штрафов составила более 75 тыс. рублей, сообщила пресс-служб прокуратуры Севастополя.

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Ольга Сурикова