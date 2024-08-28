Чиновник из Севастополя задержан за превышение полномочий в Мелитополе

В Мелитополе бывший и.о. руководителя предприятия подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Следкома по Запорожской области.

Он работал и.о. директора ГУП «Управление автомобильными дорогами Запорожской области». Как сообщает Следком, чиновник заставил подчиненного отдавать ему часть своей зарплаты. При этом деньги принимал переводом на личную карту. За пять месяцев получил 445 тысяч рублей.

Отмечается, что по месту проживания мужчины в Севастополе проведен обыск, изъяты электронные носители информации.

В СМИ сообщили, что имя фигуранта Владимир Садырин.

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Ольга Сурикова