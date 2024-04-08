В Севастополе мать скончавшегося сына через суд признала его брак фиктивным

Прокуратура Балаклавского района по обращению пожилой женщины добилась признания недействительным фиктивного брака ее сына.

Прокуратурой установлено, что 50-летний сын заявительницы в 2018 году заключил фиктивный брак с 35-летней жительницей Севастополя якобы для получения преференций в профессиональной деятельности. Супруги никогда не проживали вместе, не состояли в близких отношениях и последний раз виделись в день регистрации брака. Мужчина скончался.

Для аннулирования правовых последствий этого брака его мать обратилась в прокуратуру района и через суд удалось брак признать недействительным.

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Ольга Сурикова