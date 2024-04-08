ФК «Севастополь» начал сезон с поражения

В субботу, 6 апреля, ФК «Севастополь» провел свой первый матч в третьем туре LEON-Первенства Второй лиги (дивизион «Б», группа 1). Севастопольцы на своем поле принимали «Биолог-Новокубанск» из поселка Прогресс, которым наш клуб проиграл со счетом 0:1.

Гости показали убедительную игру в нападении, но реализовали только один момент.

Момент красивого гола пяткой в исполнении Сослана Лысенко в ворота ФК «Севастополь» во время домашнего матча для нашего клуба, прошедшего в минувшую субботу.

Главный тренер Севастопольского клуба Станислав Гудзикевич по итогам матча отметил, что команда волновалась в первом матче сезона на домашнем стадионе.

«Мы расстроены. Я бы даже сказала огорчены, тем, что мы сегодня уступили. Наверное, сказалось, то что мы два тура не играли, а «Биолог» сыграл. Они были более в чемпионате, а мы на нашем стадионе нервничали», — отмети Гудзикевич.

Тем не менее, тренер подчеркнул, что впереди еще много игр и команда по ходу сезона раскроется.