От жителей Севастополя поступило почти 300 заявок на возмещение ущерба от атак ВСУ

Правительство Севастополя приняло решение о выделении денег из резервного фонда на предоставление финпомощи пострадавшим от атак ВСУ. Всего на эти цели предусмотрели 4 млн 155 тысяч рублей.

В комиссию по определению ущерба домам и квартирам из-за обстрела ВСУ от жителей города поступило 216 обращений, 73 заявления — от собственников автомобилей.

Рассмотрено уже 63 материала. Из 216 адресов компенсация необходима 172. Остальное — либо общедомовые территории, которые восстанавливаются управляющими компаниями, либо люди обратились беспочвенно, не получив никаких повреждений.

«Долгая дискуссия была насчет транспортных средств и пределов компенсации. Но приняли решение, с учетом, что люди пострадали, ситуация была форс-мажорная, если автомобиль утрачен полностью, будет выплачиваться полностью рыночная стоимость», — рассказал губернатор Михаил Развожаев и поручил завершить все необходимые работы и выплатить деньги в течение недели.

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Ольга Сурикова