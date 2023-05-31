Жительницу Севастополя уличили в фиктивном браке с иностранцем

В Севастополе после проверки полиции расторгнут фиктивный брак между местной жительницей и иностранцем, которому также отменено разрешение на временное проживание

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, в отдел по вопросам миграции обратился 38-летний иностранец, который, находясь на законных основаниях на территории России, изъявил желание воспользоваться правом на получение разрешения на временное проживание. Вместе с заявлением и паспортом он предоставил свидетельство о браке с гражданкой РФ.

В ходе проверки 47-летняя женщина призналась, что совместно со своим мужем не проживает, общее хозяйство не ведет.

Собранные полицией материалы проверки были переданы в прокуратуру Гагаринского района города Севастополя, которая обратилась с исковым заявлением в суд о признании брака недействительным в силу его фиктивности и аннулирования записи акта гражданского состояния о его заключении.

Суд признал данный брак недействительным. На основании решения суда отменено решение о выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации.

Напомним, недавно по иску прокурора Гагаринского района признан недействительным фиктивный брак между гражданином Азербайджан и жительницей Севастополя.

Ольга Сурикова