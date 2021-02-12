Город Происшествия

В Севастополе мать приговорили к исправительным работам за избиение дочери

12-02-2021
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Ранее она уже привлекалась за подобные действия
 
Приговором Гагаринского районного суда Севастополя осуждена женщина, причинившая телесные повреждения своей дочери, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
 
С учетом доводов государственного обвинителя Гагаринской прокуратуры суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы 1975 года рождения.

Женщину признали виновной в нанесении побоев несовершеннолетнему ребенку, 2005 года рождения. При этом ранее, в июне 2019 года, она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные действия.

Судья, несмотря на непризнание женщиной ее вины, согласился с позицией государственного обвинителя и назначил ей наказание в виде 5 месяцев исправительных работ. Наказание  назначено условно, с испытательным сроком на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, прокуратура Севастополя провела проверку по информации о драке с участием несовершеннолетних, выяснилось, что 13-летний подросток забил до смерти мужчину

Ольга Сурикова

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