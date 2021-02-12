В Севастополе мать приговорили к исправительным работам за избиение дочери

Женщину признали виновной в нанесении побоев несовершеннолетнему ребенку, 2005 года рождения. При этом ранее, в июне 2019 года, она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные действия.

Судья, несмотря на непризнание женщиной ее вины, согласился с позицией государственного обвинителя и назначил ей наказание в виде 5 месяцев исправительных работ. Наказание назначено условно, с испытательным сроком на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, прокуратура Севастополя провела проверку по информации о драке с участием несовершеннолетних, выяснилось, что 13-летний подросток забил до смерти мужчину

Ольга Сурикова