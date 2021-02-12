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В Севастополе восьмиклассник убил мужчину

12-02-2021
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Прокуратура разбирается, кто виноват в таком воспитании ребенка
 
Прокуратура Севастополя провела проверку по информации о драке с участием несовершеннолетних, выяснилось, что 13-летний подросток забил до смерти мужчину, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Трагический случай произошел, 30 января текущего года. В вечернее время 13-летний школьник в компании еще нескольких несовершеннолетних во дворе дома по ул. Колобова нанес мужчине удар, после чего тот упал на землю. Скорую вызвали сами подростки. Однако медики только  констатировали смерть мужчины.

В настоящее время по данному факту проводится проверка следственным органом.

При этом прокуратурой установлено, что ударивший мужчину несовершеннолетний является учащимся 8 класса общеобразовательной школы.

«Должностными лицами образовательного учреждения профилактическая работа с обучающимися и оказание им социально-психологической, педагогической помощи надлежащим образом не организованы.

Мать ребенка уже привлекалась к административной ответственности в 2019 году за неисполнение обязанностей по его воспитанию. Однако индивидуальную профилактическую работу с семьей школа не вела», – сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки прокуратурой Гагаринского района г. Севастополя директору школы внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Ольга Сурикова

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