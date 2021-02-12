В Севастополе восьмиклассник убил мужчину

В настоящее время по данному факту проводится проверка следственным органом.

При этом прокуратурой установлено, что ударивший мужчину несовершеннолетний является учащимся 8 класса общеобразовательной школы.

«Должностными лицами образовательного учреждения профилактическая работа с обучающимися и оказание им социально-психологической, педагогической помощи надлежащим образом не организованы.

Мать ребенка уже привлекалась к административной ответственности в 2019 году за неисполнение обязанностей по его воспитанию. Однако индивидуальную профилактическую работу с семьей школа не вела», – сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки прокуратурой Гагаринского района г. Севастополя директору школы внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Ольга Сурикова