В Севастополе мать отправят на обязательные работы за угрозу убить дочь

О девочке до этого мать не заботилась

В Севастополе суд вынес обвинительный приговор женщине, не исполнявшей родительские обязанности и угрожавшей убийством своей дочери, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Жительница Севастополя уже имела приводы за неисполнение своих обязанностей по воспитанию 11-летней дочери, однако она продолжала с ней систематически жестоко обращаться, оскорбляла и унижала ее. А также избивала, находясь в пьяном состоянии.

«Учиняла скандалы, вела антиобщественный образ жизни, не обеспечивала малолетнюю девочку одеждой по сезону и надлежащим питанием, не заботилась о ее обучении и необходимых санитарно-гигиенических условиях проживания», — добавили в надзорном ведомстве.

А в мае прошлого года в таком же пьяном угаре мать взяла со стола кухонный нож, навела его лезвие в сторону дочери и начала угрожать убийством. После этого девочка обратилась за помощью к бабушке, которая вызвала полицию.

Матери судом назначено 460 часов обязательных работ. А также по требованию прокуратуры суд лишил ее родительских прав. В настоящее время ребенок передан в другую семью под опеку.

Напомним, в Севастополе суд лишил родительских прав местную жительницу в отношении 14 летней дочери, которую ранее изнасиловал сожитель матери.

Ольга Сурикова