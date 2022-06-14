В Севастополе назначен новый начальник ГИБДД

Сегодня, 14 июня, личному составу представлен новый начальник севастопольского управления ГИБДД Вячеслав Селютин. В Севастополь он прибыл из Омска.

Представляя Селютина, начальник УМВД Севастополю Павел Гищенко отметил, что новый руководитель – хороший профессионал, знающий все тонкости службы, обладающий большим руководящим и практическим опытом.



Пресс-служба УМВД по Севастополю сообщила, что службу в органах внутренних дел Вячеслав Селютин начинал в оперативных

подразделениях, где проработал более 13 лет.

С учётом имеющегося опыта работы, в 2007 году был переведён на руководящую должность в УГИБДД УВД по Омской области.

В апреле 2017 года возглавил Полк ДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску. 3 июня 2022 года назначен на должность начальника управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю. Имеет ведомственные награды.

Фото пресс-служба УМВД России по Севастополю.