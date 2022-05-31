В Севастополе мать девочки, которая подверглась половому насилию, лишили родительских прав

Девочкой занимается опекун

Гагаринский районный суд лишил родительских прав местную жительницу, 1990 года рождения, в отношении 14 летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

«Мать характеризуется отрицательно, воспитанием и содержанием ребенка не занималась и ранее была ограничена в родительских правах в отношении своей дочери. При этом мер к восстановлению родительских прав не принимала, в связи с чем девочка передана для устройства под опеку в семью», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, отмечается, что матерью было допущено совершение ее сожителем преступления против половой неприкосновенности девочки. За что он уже был приговорен к реальному сроку лишения свободы.

Суд, рассмотрев требования опекуна, лишил женщину родительских прав и постановил взыскать в пользу ребенка алименты.

Напомним, в Севастополе мать лишили родительских прав на малолетних детей, которых она заставляла попрошайничать и зарабатывать себе так на еду.

Ольга Сурикова