Стал известен список заблокированных по решению ЦБ акций. Кто на этом потеряет

Речь об иностранных акциях
Банк России решил с 30 мая ограничить торги иностранными ценными бумагами, которые находятся в обращении на СПБ Бирже и заблокированы международными депозитариями. Речь идет об иностранных акциях, которые торгуются в США и связаны с инфраструктурой Национального расчетного депозитария (НРД).
Ограничения коснутся всех клиентов, у кого на счете есть иностранные бумаги, учтенные в НРД, однако в торгово-клиринговой системе СПБ Биржи эти акции никак не маркируются.
Всего в список бумаг, на которые распространяется ограничительная мера ЦБ, вошли 990 наименований. В том числе ценные бумаги Amazon, Alphabet (материнская компания Google), Alibaba, eBay, Netflix, NVIDIA, Twitter и ряд других компаний, пишет РБК.
В отношении этих акций «устанавливается запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании указанных заявок» в режимах переговорных сделок, адресных и безадресных РЕПО с Центральным контрагентом 31 мая и 1 июня. Кроме того, СПБ Биржа указала коды расчетов сделок.
Один из владельцев заблокированных акций рассказал в комментариях «Севкору», что компания, на которую он работает, также оказалась в вышеназванном списке. И все сотрудники теперь лишились значительных премиальных выплат.