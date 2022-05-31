Стал известен список заблокированных по решению ЦБ акций. Кто на этом потеряет

Речь об иностранных акциях

Банк России решил с 30 мая ограничить торги иностранными ценными бумагами, которые находятся в обращении на СПБ Бирже и заблокированы международными депозитариями. Речь идет об иностранных акциях, которые торгуются в США и связаны с инфраструктурой Национального расчетного депозитария (НРД).

Ограничения коснутся всех клиентов, у кого на счете есть иностранные бумаги, учтенные в НРД, однако в торгово-клиринговой системе СПБ Биржи эти акции никак не маркируются.

Всего в список бумаг, на которые распространяется ограничительная мера ЦБ, вошли 990 наименований. В том числе ценные бумаги Amazon, Alphabet (материнская компания Google), Alibaba, eBay, Netflix, NVIDIA, Twitter и ряд других компаний, пишет РБК.

В отношении этих акций «устанавливается запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании указанных заявок» в режимах переговорных сделок, адресных и безадресных РЕПО с Центральным контрагентом 31 мая и 1 июня. Кроме того, СПБ Биржа указала коды расчетов сделок.

Один из владельцев заблокированных акций рассказал в комментариях «Севкору», что компания, на которую он работает, также оказалась в вышеназванном списке. И все сотрудники теперь лишились значительных премиальных выплат.

«Нам для мотивации решили начислять акции нашей компании, индивидуально рассчитали на каждого сотрудника какое-то количество акций и должны были выдать из в течении 2х лет равными частями раз в квартал. Примерно 1000 акций, минимальная цена до всего этого была около 50$. И каждый год стоимость акций роста в среднем на 50-70%», — рассказал наш собеседник.

Он уточнил, что прибыль планировал направить на приобретение своего жилья в Москве.

Сейчас ситуация остается непонятной и владельцы акций надеются, что когда биржей будут сняты ограничения, их бумаги снова будут стоить адекватных денег.

Ольга Сурикова