Севастопольские депутаты теперь смогут лишать звания «Почетный гражданин»

Сразу есть первый кандидат

Севастопольские депутаты 31 мая на пленарной сессии в двух чтениях приняли поправки в закон о «Почетном гражданине города Севастополя», согласно которым лишать этого звания смогут местные парламентарии.

В редакции закона, которая действовала с 29 мая 2015 года, лишить такого звания можно было только на городском референдуме. Инициаторами поправок выступили глава Закса Владимир Немцев, его заместители Илья Журавлев и Василий Пархоменко, и депутаты фракции ЛДПР Андрей Куринов и Артем Гордиенко.

В своем докладе Владимир Немцев подчеркнул, что актуальность данного проекта вызвана нынешней политической ситуацией.

Разработчики полагают, что лицо, которому присвоено почетное звание при совершении им действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации, не имеет права в дальнейшем носить присвоенное ему звание.

Немцев также добавил, что в планах ряда депутатов внести постановления о лишении такого звания второго президента Украины Леонида Кучмы.

Юруправление заксобрания подтвердило правомочность заксобрания вносить изменения в ранее принятые законы, а лишать звания возможно будет только живых действующих «почетных граждан».

В свою очередь вице-списер закса Василий Пархоменко заметил, что в случае с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой с самого начала большая часть севастопольцев была недовольна решением о присвоении ему почетного звания.

Кроме того, он призвал заслушать работу комиссии, которая занимается данным вопросом, и выяснить, почему ничьи кандидатуры больше не предлагаются на почетный статус, так как «если с Кучмой проведем процедуру до конца, то в живых останется всего один почетный гражданин».

Ольга Сурикова