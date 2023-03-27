В Севастополе мать будут судить за неуплату алиментов сыну

В Севастополе будут судить мать, которая длительное время уклонялась от уплаты алиментов своему малолетнему сыну. Уголовное дело заведено на 50-летнюю женщину.

Она является матерью 7-летнего мальчика, который проживает с отцом. В соответствии с решением суда она обязана выплачивать алименты на его содержание, однако от уплаты уклоняется, официально не работает, какой-либо материальной помощи ребенку не оказывает.

В мае 2022 года женщина уже привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов, однако это ничего не изменило. Ее долг перед ребенком с мая 2022 года по январь 2023 года составил свыше 123 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношение ее передано в Ленинский районный суд.

Напомним, в Севастополе местной жительнице присудили восемь месяцев исправительных работ за неуплату алиментов своему ребенку.

Ольга Сурикова