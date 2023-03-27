Под Бахмутом погиб сын активиста «Русской весны» Тюнина

В боях под Бахмутом погиб Андрей Тюнин, боец ЧВК «Вагнер» и сын известного севастопольского общественника Вадимира Тюнина. Об этом сообщает ForPost.

Андрей Тюнин подписал полугодовой контракт с ЧВК «Вагнер» после начала СВО.

«Совсем недавно ему на три месяца продлили контракт. И вот сообщили, что буквально неделю назад в Артёмовске он погиб. Деталями не владею. Знаю, что у него три награды: крест ДНР, медаль «За отвагу» и медаль «Вагнера». Ему было 42 года», – рассказал Владимир Тюнин.

Напомним, Анастасия Тюнина завоевала золотую медаль в весовой категории 46 кг на Первенстве Центрального совета физкультурного спортивного общества профсоюзов России по боксу, которое проходило в Ставропольском крае.