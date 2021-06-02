В Севастополе любитель пьяной езды получил 260 часов обязательных работ

Установлено, что мужчина в 2020 году уже привлекался судом к административной ответственности за управление машиной в пьяном виде. Тогда ему был выписан штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управлять транспортным средством на 1 год и 6 месяцев. Постановление суда он не исполнил, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В марте 2021 года сотрудники ГИБДД снова остановили его в пьяном виде на автодороге по ул. Вилора Чекмака в Нахимовском районе и отстранили от управления автомобилем.

В этот раз Нахимовский районный суд назначил виновному наказание в виде 260 часов обязательных работ с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Напомним, также еще один пьяный водитель-рецидивист получил 200 часов обязательных работ по решению Нахимовского районного суда.