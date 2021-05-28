В Севастополе пьяный водитель-рецидивист получил 200 часов обязательных работ

Нарушитель еще в 2020 году был привлечен судом за аналогичное преступление и получил наказание в виде админареста сроком на 10 суток. Однако от наказания он уклонился.

И уже в феврале 2021 года снова управляя автомобилем в пьяном виде, будучи лишенным прав, он был остановлен патрулем ДПС на автодороге по улице 1-я Береговая в ТСН «Дружба» в Нахимовском районе.

«Согласно результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения с применением алкотектора содержание алкоголя в выдыхаемом злоумышленником воздухе составило 0,327 мг/л, что превышает допустимую норму», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Нахимовский районный суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Ольга Сурикова