В этом году средняя зарплата севастопольцев вырастет на 4,7 тыс. рублей

Сейчас в заксобрании о работе правительства Севастополя отчитывается губернатор Михаил Развожаев.

В его отчете сказано, что средний заработок горожан в 2022 году составил 43,1 тыс рублей, а в в 2023 будет насчитывать 47,8 тыс рублей.

Напомним, в 2021 году был утвержден прогноз социально-экономического развития Севастополя на 2022 год.

Докладчик по данному вопросу и.о. директора департамента экономического развития Севастополя Алексей Попов отметил, что 2020 году в Севастополе средняя по экономике заработная плата увеличилась с 33,3 до 35,5 тысяч рублей. По состоянию на август 2021 года она составила 38, 3 тысячи рублей, и в 2022 году прогнозируется рост на уровне 6% до 6,4% до 2024 года.

Попов утверждал, что при составлении прогноза использовалось два метода. И по каждому из них средняя зарплата в регионе в 2022 году приблизится к 42 тысячам рублей.