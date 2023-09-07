В Севастополе логопед из мести разгласила тайну усыновления ребенка

Происшествия
07-09-2023
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Балаклавский районный суд Севастополя оштрафовал логопеда одной из городских школ, которая раскрыла тайну усыновления знакомых ей людей.

Судом отмечено, что семейная пара удочерила по всем законам несовершеннолетнюю девочку. Логопед работала в той же школе, где учился этот ребенок. При этом ее родители вели тяжбу с родственниками логопеда, что накладывала отпечаток и на их отношения с педагогом.

Как отмечено в решении суда, пишет ForPost, «в результате неприязненного отношения, преследуя низменные побуждения, выраженные в желании мести», а также «имея чувства, несовместимые с принятыми в обществе моралью и нравственностью», логопед умышленно разгласила у магазина тайну удочерения девочки. Чем нарушила специальную статью 155 УК РФ.

Суд посчитал, что слова логопеда нанесли моральный вред пострадавшей семье, в том числе в виде переживаний о возможном возникновении у девочки чувства неполноценности и неуверенности в себе.

Педагог был оштрафован на 20 000 рублей.

Ольга Сурикова
Фото: pxhere.com

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