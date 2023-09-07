В Севастополе логопед из мести разгласила тайну усыновления ребенка

Балаклавский районный суд Севастополя оштрафовал логопеда одной из городских школ, которая раскрыла тайну усыновления знакомых ей людей.

Судом отмечено, что семейная пара удочерила по всем законам несовершеннолетнюю девочку. Логопед работала в той же школе, где учился этот ребенок. При этом ее родители вели тяжбу с родственниками логопеда, что накладывала отпечаток и на их отношения с педагогом.

Как отмечено в решении суда, пишет ForPost, «в результате неприязненного отношения, преследуя низменные побуждения, выраженные в желании мести», а также «имея чувства, несовместимые с принятыми в обществе моралью и нравственностью», логопед умышленно разгласила у магазина тайну удочерения девочки. Чем нарушила специальную статью 155 УК РФ.

Суд посчитал, что слова логопеда нанесли моральный вред пострадавшей семье, в том числе в виде переживаний о возможном возникновении у девочки чувства неполноценности и неуверенности в себе.

Педагог был оштрафован на 20 000 рублей.

Ольга Сурикова

Фото: pxhere.com

