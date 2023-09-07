Завершить корпус школы №37 вновь обещают к концу года

Готовность нового корпуса школы № 37 в Севастополе составляет 85%. Об этом в эфире правительственной группы Вконтакте рассказал и.о. вице-губернатора Павел Иено.

По его словам, до этого были объективные причины срыва сроков введения в эксплуатацию объекта.

«На сегодняшний день мы все вопросы, касающиеся удорожания объекта, технической документации, сняли. Строительная готовность порядка 85 %, школа рассчитана на посещение 450 детей, поэтому мы должны закончить работы до конца года», – отметил Павел Иено.

Он подчеркнул, что губернатор держит ситуацию на контроле.

Также как раз сегодня появилось обращение родителей учеников этой школы, в котором они рассказывают, что все лето работы не велись, а перед первым сентября перекопали и перерыли все подходы к учебному заведению. Также автор поста указала, что «из четырех подходов к школе, три не оборудованы ни пешеходными переходами, ни лежачими полицейскими». И приложила видео, как дети идут на уроки по проезжей части.

Ольга Сурикова