124 года назад в Севастополе впервые испытали радиосвязь

Первая в России радиостанция была смонтирована под руководством русского физика Александра Попова. Во время маневров 7 сентября 1899 года с нее была установлена связь с военными кораблями «Георгий Победоносец», «Три Святителя» и «Капитан Сакен2, находившимися в 14 км от берега.

В Севастополе сразу начали готовить специалистов, которые могли бы производить радиоаппаратуру и работать на ней. Вскоре в городе была построена первая в России мощная береговая радиостанция. Она располагалась на Матросском бульваре и вошла в историю развития радио под названием «Сигнальная мачта».

На ее месте 7 мая 1995 года был открыт памятник изобретателю радио — Александру Попову. Район города «Радиогорка» назвали с лёгкой руки местных жителей, ведь радиостанция Попова была установлена на холме за Константиновской батареей.

Дарья Тимофеева

Фото: sevastopol.su