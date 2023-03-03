Новая дорога в Юхариной балке передана на баланс города

В Севастополе недавно построенная дорога через садовые товарищества в Юхариной балке и долго числящаяся бесхозной взята на баланс города. Об этом было сообщено в ходе заседания правительства 2 марта.

Губернатор Михаил Развожаев напомнил о своем поручении провести инвентаризацию садоводческих дорог и выяснить, какие можно отнести к дорогам общего пользования. Сразу же стал вопрос о недавно построенной дороги в Юхариной Балке. Замгубернатора уточнил, что ее сейчас включили в перечень городских и взяли на баланс и содержание. Далее такая же работа проводится в отношении других внутриквартальных дорог.

«Это позволяет их содержать, подавать в федеральный бюджет на капитальный ремонт, можно запустить общественный транспорт, установить остановки, много что позволяет такой статус», — подчеркнул Развожаев.

Кроме того, в ходе заседания было доложено о том, что 7 этап дороги «Таврида» передан в федеральную собственность.

Напомним, правительством Москвы было выделено около 30 млн рублей на строительство дороги в СТ Юхариной балки. Сейчас люди ждут, когда по ней запустят общественный транспорт.

Ольга Сурикова