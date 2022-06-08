Развожаев пообещал продлить льготу на оплату летних веранд кафе

С учетом отсутствия большого потока туристов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев планирует провести встречу с рестораторами города и обсудить возможность сохранения льготы на оплату летних веранд в кафе. Об этом он сообщил во время общения с журналистами после заседания комитетов в Совете Федерации.

В рамках часа субъекта РФ глава Совфеда Валентина Матвиенко порекомендовала губернатору лично принять меры и спасти рестораторов от банкротства: «Не время принимать дополнительные обременения для малого и среднего бизнеса».

По завершению заседания Развожаев отметил, что большая часть общепита в городе была освобождена от арендной платы в течение всего года. Льгота действовала 1 июня.

«Мы приняли уже такое решение в пакете антикризисных мер, которые принимали в марте, чтобы поддержать малый и средний бизнес. Сейчас в летний сезон, мы понимаем, что с учетом транспортных ограничений, не будет он очень активным, поэтому мы договаривались с предпринимателями, что встретимся и обсудим еще раз этот вопрос», — отметил градоначальник.



Ольга Сурикова