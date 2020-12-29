В Севастополе Ленинское отделение ЛДПР подводит итоги уходящего года

Активисты, помимо политической работы, большое внимание уделяли благотворительности, волонтёрству и проведению патриотических мероприятий в рамках года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Ленинцы на постоянной основе проводят сбор одежды, обуви, игрушек, книг для передачи гуманитарной помощи площадке «Территория добра», которую организовали общественники организации «Сердце Севастополя».

Кроме этого, в течение всего года длится акция «Прочитал книгу – передай другому» – это сбор книг для библиотек Ленинского района и «Книжного шкафчика», в котором любой желающий может взять понравившуюся ему книжку домой.

«Выражаю огромную благодарность координаторам первичных отделений, своим активистам за активную гражданскую позицию, за труд на благо партии и Ленинского района, а также неравнодушным севастопольцам, которые поддерживают акции добрых дел и участвуют в сборе книг», — подчёркивает координатор отделения Виктория Этенко.

Волонтёрская работа ведётся и с советом Ветеранов Ленинского района, Севастопольским городским комплексным центром социального обслуживания.

«Мир не без добрых людей. В наше время высказывание подобного рода является достаточно острым и совсем немногие люди задумываются о том, что означают такие понятия, как доброта и добрый человек», — отметил благодарный коллектив инклюзивного театра-студии «Рондо» при центре соцобслуживания после визита партийцев с подарками.

В прошедшем году активисты ЛДПР не могли остаться в стороне от проблемы распространения коронавирусной инфекции. В период самоизоляции они принимали заявки от граждан для оказания помощи в доставке продуктов пенсионерам, оказывали психологическую помощь гражданам онлайн.

Здесь традиционно проводятся акции к 9 мая («Зажги свечу памяти», возложение цветов к могилам защитников Родины, высадка деревьев «Сад памяти»), 23 февраля, 8 марта, Дню города и Дню пожилого человека.

Подрастающее поколение также не забыто. Виктория Этенко ведёт бесплатные уроки английского языка для детей дошкольного и младшего школьного возраста по субботам – пока родители обсуждают общественно-политические вопросы, дети смогут провести время с пользой. На регулярной основе сотрудничает с танцевальной студией «Эклипс».

Для Ленинского отделения стали традицией поздравления с юбилеями ветеранов, выдающихся жителей Ленинского района; сотрудников организаций – с профессиональными праздниками, жителей района с – городскими и государственными. Ну а для активистов отделения чествования проходят каждую неделю – ни один именинник не остаётся без внимания.

Личные приёмы граждан проводятся каждую неделю. Чаще всего за помощью обращаются пожилые люди и социально незащищённые категории населения.

Например, партийцы помогли ветерану Великой отечественной войны Татьяне Ивановне устранить аварию с телефонной связью – женщина никак не могла этого добиться от обслуживающей организации. «Через три дня телефон заработал», – подчёркивает пенсионерка результат своего обращения. С помощью партийцев она также смогла разобраться с поставщиком газа – ветеран освобождена от платы за голубое топливо, но отчего-то получала квитанции на оплату.

Новый год, уверены ленинские активисты ЛДПР, станет ещё более насыщенным общественными делами, даст возможность реализовать себя на благо повышения качества жизни жителей района и всего Севастополя.