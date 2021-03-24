В Севастополе легковушка влетела в трактор

Водитель отвлекся на телефон

Утром 23 марта в поселке Солнечный Нахимовского района Севастополя произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора. Фото произошедшего выложили очевидцы аварии в группе «Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП» социальной сети Вконтакте.

Как отметили участники группы, трактор ехал по обочине, а водитель легковушки отвлекся на телефон.

В пресс-службе ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя», сообщили специалисты пожарно-спасательной части «Андреевка» № 15 прибыли на место происшествия и предприняли меры для недопущения возгорания автомобиля.

При этом спасатели передали пострадавшего водителя медикам. Он жив.

Напомним, в Нахимовском районе Севастополя произошло ДТП с участием легкового автомобиля Opel и патрульной машины УАЗ. В результате столкновения оба автомобиля вылетели на тротуар.

Ольга Сурикова

Фото: Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП/vk.com